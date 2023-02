Stellantis, premio da 1.879 euro ai dipendenti: ecco a chi spetta e quando arriverà

In crescita la holding che produce auto con risultati record nel 2022. Per i lavoratori scattano i bonus efficienza che saranno erogati in due tranches

Buone notizie per i dipendenti di Stellantis Italia. Ammonta 1.879 euro il premio che i lavoratori riceveranno in due tranches, a febbraio e aprile.

La cifra complessiva comprende il bonus legato agli obiettivi di efficienza degli stabilimenti previsti nel 2022 dal contratto collettivo di lavoro 2019-2022 applicato in Italia, scaduto il 31 dicembre scorso, e un riconoscimento straordinario. L’azienda, infatti, distribuirà un ammontare record di 2 miliardi di euro ai dipendenti di tutto il mondo “come riconoscimento del loro contributo ai risultati finanziari del 2022 e ai traguardi raggiunti dall’azienda sia a livello globale che locale”, ha annunciato Carlos Tavares, ceo di Stellantis.

“Si tratta di 200 milioni in più rispetto allo scorso anno ed è un giusto riconoscimento per il contributo di tutti i dipendenti di Stellantis alla crescita di Stellantis in un contesto economico molto impegnativo. Quando l’azienda va bene, tutti i dipendenti vanno bene: è questo il fondamento della nostra cultura del pagamento per performance”.

La crescita di Stellantis

Stellantis, del resto, ha chiuso il 2022 con “risultati record”: un utile netto pari a 16,8 miliardi, in aumento del 26% rispetto all’anno precedente e un utile operativo rettificato di 23,3 miliardi, in crescita del 29%. I ricavi netti ammontano a 179,6 miliardi di euro, in crescita del 18% grazie ai prezzi netti favorevoli, al miglior mix modelli e agli effetti positivi dei cambi di conversione. Agli azionisti sarà distribuito un dividendo ordinario di 4,2 miliardi di euro corrispondente a 1,34 euro per azione. Il flusso di cassa industriale netto è di 10,8 miliardi (+78%), coerente con l’obiettivo 2030 di superare 20 miliardi.

Stellantis è numero uno nelle vendite di veicoli commerciali elettrici in Ue30, numero due nelle vendite globali di elettriche in Ue30, numero uno nelle vendite di ibride in Usa. Complessivamente l’aumento nel 2022 è stato del 41%. Il primo mezzo elettrico statunitense, Ram ProMaster, è in arrivo nel 2023. La gamma di 23 modelli elettrici sarà disponibile sul mercato, 9 arriveranno nel 2023.