Stop alla colata lavica a Stromboli, si è fermata a pochi metri dalla costa

Sembra essersi ridotta, almeno per il momento, l’attività dello Stromboli. Secondo l’Ingv, la colata lavica sulla Sciara del Fuoco, generata dall’attività effusiva del vulcano ripresa ieri intorno alle 20, si è arrestata a poche decine di metri dalla costa senza raggiungere il mare e al momento, non sono presenti colate attive.

Stromboli, basso livello di attività sismica

L’ampiezza media del segnale sismico ha mantenuto una stabilità, con valori generalmente bassi e solo occasionali picchi medi. Come riferito dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il livello di attività sismica è basso, senza segni di “explosion quake” e con continui episodi di rotolamento di rocce. Nello specifico, l’analisi delle deformazioni del suolo ha mostrato oscillazioni di circa 0.4 microradianti presso la stazione clinometrica di Timpone del Fuoco durante la giornata di oggi; mentre non sono state rilevate variazioni significative alle stazioni della rete Gnss (Global Navigation Satellite System). Le misurazioni Gnss, come riportato in un blog dell’Ingv Osservatorio Etneo, permettono di monitorare con grande precisione e affidabilità l’andamento delle deformazioni del suolo.

