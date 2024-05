Stop all’uso dei cellulari a scuola: i risultati di un esperimento in America

L'uso dei telefoni nelle strutture scolastiche è espressamente vietato in diversi paesi anche se la realtà non è sempre così.

L’uso dei telefoni nelle strutture scolastiche è espressamente vietato in diversi paesi anche se la realtà non è sempre così. Le soluzioni individuate sono differenti. Una scuola media del Connecticut, negli Stati Uniti d’America, ha avviato un esperimento per evitare l’utilizzo del cellulare fino all’orario d’uscita. Gli smartphone restano nelle mani degli alunni me in una sorta di “tasca” speciale che non consente l’uso.

La Illing Middle School, scuola pubblica della cittadina di Manchester, dallo scorso dicembre ha fornito agli 800 studenti di una speciale custodia a chiusura magnetica. La fodera dopo essere stata sigillata può essere aperta solamente tramite uno speciale dispositivo magnetico similare a quello per rimuovere le placche antitaccheggio. I giovani quindi ogni mattina ripongono i dispositivi all’interno delle tasche e alla fine della giornata le fodere possono essere sbloccate nelle postazioni vicino alle uscite.

I primi risultati della novità

Alcuni insegnanti non erano convinti al 100% a causa degli elevati costi. Sono infatti serviti circa 31.000 dollari per acquistare il materiale. I genitori dei ragazzi, invece, avevano il timore che contattare i figli in caso di emergenza sarebbe stato più difficile. Gli studenti nel corso dei primi giorni dell’esperimento sembrano avere delle vere e proprie crisi d’astinenza tant’è vero che era stata lanciata una petizione per chiedere lo stop dell’iniziativa.

Qualche settimana dopo l’avvio del progetto gli studenti avevano cominciato a stare meglio. I giovani parlavano negli spazi comuni e si percepiva una maggiore concentrazione nel corso delle lezioni. Molti si sono sentiti sollevati e hanno iniziato a vedere diversamente il mondo. Risultati che fanno riflettere se si pensa all’uso medio quotidiano degli smartphone.