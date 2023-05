“Stra-papa’- StraPalermo”: torna tra le strade del capoluogo la gara di podismo più amata

La sesta edizione della manifestazione animerà il capoluogo siciliano dal 12 al 14 maggio.

Torna l’appuntamento annuale con lo sport e l’impegno sociale portato avanti dall’Acsi Sicilia Occidentale in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Palermo. La sesta edizione della “StraPapà – StraPalermo” animerà il capoluogo siciliano dal 12 al 14 maggio. I vincitori conquisteranno il “Trofeo Conca d’Oro”. Nell’ultima edizione 50.000 persone, tra partecipanti, familiari e simpatizzanti hanno partecipato alla manifestazione. Genitori e figli, favoriti anche dalla promozione in oltre 150 Istituti scolastici e attraverso i numerosi partner e sponsor.

Il programma

Il programma e tutti i particolari sono stati annunciati nel corso della conferenza stampa svoltasi al Centro Commerciale Conca d’Oro alla presenza, tra gli altri dell’assessore allo Sport Sabrina Figuccia; di Nicola Fabio Corsini; di Salvo Di Bella e Domenico Totaro, organizzatori della manifestazione; del proprietario e del direttore dello stesso Centro Commerciale, Andrea Zamparini e Andrea Chiarioni. Main sponsor è il Centro Commerciale Conca D’Oro di Palermo.

L’allestimento di un Villaggio

“Lo sport è ciò che più di tutto è in grado di trasmettere un modello di vita e pratiche di comportamento virtuose. – afferma Andrea Chiarioni – Siamo molto orgogliosi di essere partner principale per questa manifestazione, che coinvolge tutta la città a partire dai più piccoli lanciando un messaggio di benessere, divertimento e unione.” La manifestazione podistica prenderà il via domenica 14 maggio al mattino ma l’evento nel suo complesso partirà da venerdì 12 maggio con l’allestimento in Piazza Castelnuovo di un vero e proprio Villaggio, all’interno del quale sarà possibile partecipare a numerose attività.