Studente 16enne si presenta in classe con una pistola: denunciato

Uno studente di 16 anni si è presentato a scuola con una pistola scacciacani: paura in classe, a scoprire tutto un'insegnante

Uno studente di 16 anni si è presentato questa mattina a scuola portando con sè una pistola scacciacani, una riproduzione di una Beta cal.9 con caricatore e priva del tappo rosso previsto dalla legge.

La vicenda è avvenuta all‘Istituto Remondini di Bassano del Grappa, nel vicentino: a scoprire il giovane un’insegnante, che ha provveduto ad avvisare il preside.

La scuola ha poi subito chiamato la Guardia Di Finanza: per il 16enne è arrivata la denuncia al Tribunale dei minorenni.

La versione dello studente

Il giovane ha in un primo momento affermato che la pistola era del padre, venendo però subito smentito dal genitore che si detto sorpreso per il comportamento del figlio, un ragazzo tranquillo che non aveva mai dato problemi in famiglia e a scuola. Sulla vicenda l’istituto bassanese ha mantenuto uno stretto riserbo, evitando ogni commento.