Stuprata mentre torna a casa da una sagra: arrestato un 24enne

Nella notte tra sabato 20 luglio e domenica 21, una donna è stata violentata a Campitello, frazione di Marcaria un comune della provincia di Mantova. La vittima, una 55enne, stava tornando a casa con la sua bicicletta da una sagra di paese. L’autore della violenza è un ragazzo di 24 anni che è stato arrestato.

Il racconto dello stupro

La donna ha raccontato di essere stata seguita e bloccata da un uomo mentre stava tornando dalla festa di paese a Campitello. Il 24enne l’avrebbe prima spinta giù dalla bicicletta e poi portata in una zona appartata. Lì l’avrebbe afferrata per il collo e immobilizzata a terra per, poi, violentarla. Per fortuna, sono passati dalla via due vigilantes che si sono accorti di cosa stava accadendo ai quali la donna ha chiesto subito aiuto, i due hanno chiamato i carabinieri che sono arrivati sul posto e rintracciato il 24enne che aveva provato a nascondersi.

L’aggressore è in carcere

L’uomo è stato arrestato e portato in carcere a Mantova. La vittima è stata portata in ospedale a Mantova dove sono state riscontrate lesioni compatibili con una violenza sessuale.

