“Sulle orme di San Pietro”: itinerario religioso culturale per le strade di Roma

Sulle orme di San Pietro. Un itinerario ad hoc in sette tappe per riscoprire tracce, parole e immagini di Pietro a Roma. È “Il cammino di Pietro”, nuova iniziativa voluta dal cardinale Angelo De Donatis, vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma, e dal cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basiluca di San Pietro. L’itinerario partirà il prossimo 29 dicembre e si concluderà il 28 giugno 2023, vigilia della solennità dei santi Pietro e Paolo. Sette le tappe: da Trastevere a San Giovanni in Laterano, dalla Via Sacra dei Fori alla Suburra e all’Appia Antica, fino al Colle Vaticano.

“La nostra città – spiegano in una lettera i due cardinali – erede e custode delle massime memorie apostoliche, ci offre una testimonianza storica, spirituale e monumentale della figura di Pietro, che vorremmo approfondire per riscoprire il cammino da seguire sulle orme di Gesù. Grazie ad essa potremmo comprendere meglio le “ragioni del viaggio” della vita cristiana e contemplare il volto luminoso della nostra Chiesa fondata sulla professione di fede dell’Apostolo”.

L’idea, spiega fra Agnello Stoia, parroco di San Pietro, “è quella di costruire, nel nome di san Pietro, un itinerario lungo le strade dell’Urbe per recuperare la memoria dell’apostolo così da legare i due poli più importanti della nostra comunità cristiana di Roma, la cattedrale di San Giovanni e il santuario sulla Confessione dell’apostolo Pietro, sede del suo successore”.