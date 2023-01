Superbonus e cessione del credito, ufficiale la pubblicazione in Gazzetta: tutte le novità

Finalmente pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge che rende attive le modiche al Superbonus e al meccanismo di cessione del credito.

È stata pubblicata il 17 gennaio 2023 in Gazzetta Ufficiale la Legge del 13 gennaio 2023 di conversione al Decreto Aiuti quater che rende attive le modifiche relative alle detrazioni fiscali del cosiddetto Superbonus che passa da 110% al 90% e al meccanismo di cessione del credito.

La pubblicazione della Legge in Gazzetta Ufficiale era attesa da giorni e adesso è arrivato l’ok definitivo.

Con l’insediamento del nuovo Governo le misure hanno conosciuto delle modifiche rispetto al passato, giungendo poi alla versione definitiva che è stata approvata con il Dl Aiuti quater.

Superbonus, come saranno spalmate le rate dei crediti

Tra i principali accorgimenti, si segnala conferma della possibilità di utilizzare i crediti presenti entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, spalmandoli in rate di 10 anni anziché 4.

La quota di credito che non viene utilizzata nel corso dell’anno non potrà essere impiegata negli anni successivi. Inoltre, la stessa non poterà essere richiesta a rimborso.

Cessione del credito, cosa cambia

Per quanto riguarda la cessione del credito per i bonus edilizi, l’ultima versione della norma prevede cinque passaggi. Il primo passaggio riguarderà una cessione libera.

Per quanto riguarda le opzioni alternative alla cessione, vengono innalzate a 3 le cessioni al sistema bancario. In precedenza, le cessioni consentite erano 2.

Prevista, infine, un’ultima cessione dalle banche ai clienti con Partita Iva che, dopo aver acquistato il credito, non potranno cederlo a loro volta.