Ancora giocate fortunate in Sicilia, centrati due “5” al SuperEnalotto: ecco dove

La Fortuna bacia nuovamente la Sicilia, con due vittorie importanti a Ragusa. Nel frattempo il Jackpot raggiunge cifre da record.

La Sicilia si scopre fortunata ancora una volta con il SuperEnalotto: anche nel concorso dello scorso 12 novembre, infatti, sono stati centrati due “5” sull’isola (nello specifico a Ragusa).

Lo riporta Agipronews, che appena pochi giorni fa aveva raccontato anche di un altro giocatore fortunato in una tabaccheria di via Vittorio Emanuele a Catania.

SuperEnalotto, centrati due “5” a Ragusa

Nel concorso del 12 novembre sono stati centrati due “5” del valore di 34.701,20 euro. Le giocate vincenti sono state convalidate in due tabacchi di Ragusa. Il primo in via Solunto 7 e il secondo in via Fieramosca 252.

Il Jackpot, nel frattempo, continua a crescere e per il prossimo concorso metterà in palio 307,8 milioni di euro – record nella storia del gioco – che saranno in palio nella prossima estrazione.

L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM). In Sicilia, invece, il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni di euro a Caltanissetta.

Immagine di repertorio