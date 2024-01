Svanito nel nulla da sei giorni dopo essere salito sul bus: famiglia in ansia nel messinese

Droni e volontari coadiuvano le ricerche

Sei giorni di forte ansia per Paolo Mollica Nardo, il 42enne che, uscito di casa e salito su un bus ha letteralmente fatto perdere le proprie tracce. Familiari e forze dell’ordine lo cercano ovunque, battendo in particolare la zona oltre Contesse, la piccola frazione di Messina dove viveva e da cui è scomparso il 10 gennaio scorso. L’ultimo punto di avvistamento, come scrive Today, è stato sul torrente San Filippo, ma tutta l’area è stata battuta con zero risultati o indizi utili.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Battuta tutta Messina

Salito a bordo di un un bus diretto a Giampilieri, sempre nel Messinese, dell’uomo non si è più saputo nulla. A coadiuvare le ricerche i droni e le associazioni di volontari che hanno dato la propria disponibilità. Ad essere battuta palmo a palmo anche la zona nord della città, tra cui Sant’Agata e Ganzirri. Ma è un pò tutta Messina, nella sua lunghezza ad essere setacciate, dunque anche i quartieri del centro e quelli a sud.

Social a supporto

Come sempre in questi casi tirati in ballo anche i social con le foto pubblicate dai familiari e dagli amici del ricercato. In caso di elementi utili alla ricerca, viene lasciato anche un numero di cellulare (331.9262818). Paolo, il giorno in cui è sparito nel nulla indossava un giubbotto verde e jeans blu.