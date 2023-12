Taormina, accoltellato 54enne dopo rissa per affitto di un appartamento

La polizia ha avviato le indagini per stabilire il movente della baruffa

Una lite tra una coppia di stranieri e una di italiani, causa motivi legati all’affitto di un’abitazione, concessa da un sessantenne del posto ai primi, degenera nella più violenta delle risse. Accade nel territorio di Taormina, in contrada Mazzeo al confine con Letojanni. Nel corso della colluttazione è spuntato pure un coltello con uno dei due stranieri ferito di striscio fortunatamente in modo non grave. Dalle parole si è arrivati alle mani con i due uomini in particolare che se le sono date di santa ragione tra le urla di quanti si trovavano vicino a loro. Ad avere la peggio l’affittuario che ha subito il pericoloso fendente da arma bianca.

In tre all’ospedale

Sul posto polizia e carabinieri, con gli agenti del commissariato di Taormina che hanno identificato le persone coinvolte nel litigio e fatto intervenire due ambulanze del 118. Almeno tre le persone in ospedale per accertamenti sulle loro condizioni di salute. Nessuno è rimasto ferito in modo grave. La polizia ha avviato le indagini per stabilire il movente della baruffa e le condotte dei protagonisti della violenta colluttazione.