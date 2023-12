A Taormina una rivoluzione sul fronte culturale

Sabato il Consiglio comunale si esprimerà sulla costituzione della Taormina in the World & Giuseppe Mazzullo Foundation, nuova entità per l’organizzazione del calendario di eventi all’interno della città

TAORMINA (ME) – Taormina in the World & Giuseppe Mazzullo Foundation. Sarà questo il nome della nuova Fondazione Taormina Arte che verrà votata dalla maggioranza in Consiglio comunale nella prossima seduta di sabato 9 dicembre.

Taormina verso la nuova Fonadzione

Dopo l’uscita del Comune di Taormina dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, che l’Amministrazione del sindaco Cateno De Luca aveva deciso lo scorso giugno, rompendo a tutti gli effetti il sodalizio che vedeva unita la Perla dello Ionio con la Regione siciliana, Palazzo dei Giurati ha intrapreso la sua strada verso la creazione appunto, di una nuova kermesse culturale che si differenzierà in tutto e per tutto dalla storica compagine che invece, dal primo di gennaio, vedrà come socio unico soltanto la Regione (col nome di Taormina).

Una separazione che non è stata più possibile ricucire, anche nei recenti incontri avvenuti tra il primo cittadino di Taormina e il presidente Renato Schifani, per la ferma volontà di De Luca di non sottostare più a una gestione ritenuta troppo “palermocentrica”. Lo aveva già fatto da sindaco di Messina, Cateno De Luca, quando si era tirato fuori dal sodalizio anche nelle vesti di rappresentante della Città Metropolitana perché diceva, “non intendo partecipare a questo bancomat della politica”. Rottura poi aggravata a Taormina dopo le recenti nomine del Cda nelle quali la città del Centauro risultava in minoranza rispetto alla Regione e, infine, la bocciatura di modifica dello Statuto che era stata proposta dallo stesso De Luca per riportare in equilibrio la direzione. Il tutto poi condito dallo scontro nella gestione degli spettacoli estivi al Teatro Antico, con il sindaco che minacciava il blocco delle strade contro i concerti di massa proposti nei mesi di luglio e agosto, organizzati da privati con il placet della Regione, senza alcuna condivisione con il Comune.

Con la propria Fondazione Taormina gestirà direttamente gli eventi

Insomma, per la prossima stagione estiva se ne vedranno delle belle. Considerando appunto che adesso il Comune di Taormina avrà la propria Fondazione, che gestirà direttamente e produrrà un proprio cartellone di eventi, diverso da quello della Regione.

La novità principale riguarda il fatto che l’Amministrazione De Luca ha già stretto una collaborazione con la prestigiosa Better World Fund, un fondo internazionale che concorre all’organizzazione di altri importanti eventi nel mondo come la Mostra del Cinema di Venezia e il Festival di Cannes. Ne ha parlato De Luca con il presidente di questa fondazione, Manuel Collas De La Roche, grazie anche alla mediazione dell’esperta del sindaco per il brand Taormina, la produttrice cinematografica italoamericana, Valentina Castellani Quinn.

La nascente Fondazione sembra quindi puntare già a una posizione di primo piano nel panorama del cinema mondiale e non si esclude quindi la realizzazione di una rassegna cinematografica del tutto nuova, grazie anche ad altre partnership annunciate con la Maria Callas Foundation e la Fondazione Franco Zeffirelli, con la collaborazione della principessa Beatrice di Borbone e delle Due Sicilie.

L’altro importante aspetto su cui punta la nuova Fondazione è quello di rivitalizzare un altro sodalizio culturale presente in città, ma fermo da anni, la Fondazione Mazzullo, che ha sede nel prestigioso Palazzo Duchi di Santo Stefano. La nuova compagine dovrebbe infatti occuparsi anche della gestione dei palazzi storici taorminesi, come Palazzo Corvaja per esempio, prossimo alla riapertura dopo i lavori di restauro. Oltre a poter contare pure sul Palazzo dei Congressi, ritornato da poco nel pieno della sua agibilità dopo i recenti lavori di adeguamento antisismico, adesso nelle disponibilità del Comune in attesa che venga fatta luce sul contenzioso, ancora in corso, con la società che aveva ottenuto l’affidamento della gestione dalla passata Amministrazione.