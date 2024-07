Tari Enna, approvate in Consiglio le tariffe per il 2024

Via libera con l’obiettivo di garantire una prestazione sempre più efficiente ai cittadini. L’assessore al Bilancio Campanile: “Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti fiore all’occhiello dell’Amministrazione”

ENNA – Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità le tariffe della Tari per il 2024. Il via libera è arrivato con l’obiettivo di garantire un servizio sempre più efficiente ai cittadini in un settore che, non soltanto in provincia ma un po’ su tutto il territorio regionale, ha creato e sta continuando a creare non poche criticità. Eppure, sembra che sul territorio comunale la tendenza sia un’altra.

A tracciare un quadro del lavoro fatto dall’Amministrazione comunale e varato in Aula è stato l’assessore al Bilancio, Rosalinda Campanile. “Il servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti – ha affermato – è il fiore all’occhiello dell’Amministrazione Dipietro per l’efficienza, com’è ravvisabile da tutti. Ciò anche grazie alla preziosa attività svolta dalla Eco Enna Servizi a cui va il nostro ringraziamento. Tutto ciò assume un maggior valore, poi, se si confronta Enna con le altre città siciliane”.

“Relativamente alle utenze domestiche – ha aggiunto la rappresentante della Giunta municipale – la riduzione del numero di utenti, dovuto soprattutto al triste fenomeno della migrazione giovanile, e delle superfici tassabili, relative a case chiuse e non abitate, avrebbero potuto produrre un aumento della tariffa Tari. Sulle utenze non domestiche, inoltre, lo scorso anno si era già fatto un lavoro che aveva prodotto la riduzione di alcune categorie, quali per esempio gli studi professionali e altro”.

Campanile ha però aggiunto che “l’obiettivo dell’intera Amministrazione è stato di trovare un punto di equilibrio al fine di non fare aumentare le tariffe a nessun utente. Gli uffici, in applicazione dell’articolo 4, Dpr 158/99, sfruttando la premialità derivante dalla vendita dei prodotti riciclabili, hanno trovato il giusto punto di equilibrio che ha prodotto come risultato un blocco dei costi per tutti gli utenti. Anzi, si registra, invece una lievissima diminuzione (di circa 2 euro) per le famiglie e riduzione più apprezzabili per le utenze non domestiche”.

“È doveroso da parte dell’Amministrazione – ha concluso Campanile – soddisfatta di questo eccellente risultato, ringraziare Letterio Lipari per l’impegno e la competenza che costituiscono una ricchezza per la comunità ennese”.