Taxi, nuovo sciopero proclamato per il 5 e il 6 giugno

Dopo il primo sciopero dei giorni scorsi, i Taxi torneranno a fermarsi nelle giornate del 5 e del 6 giugno, dunque per 48 ore. Voluto dalle sigle Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Satam, Tam, Claai, Unione Artigiani, Unione Tassisti d’Italia, Uritaxi, Fast Confal taxi, Unica taxi Cgil, Orsa taxi, Usb taxi, Unimpresa, Sitan/Atn, queste, in una nota unica, hanno spiegato le ragioni del nuovo sciopero.

“Non essendo pervenuta alcuna convocazione dopo lo sciopero nazionale indetto per il 21 maggio contro i diffusi fenomeni di abusivismo presenti nel settore e per chiedere la regolamentazione delle piattaforme tecnologiche, siamo stati costretti a proclamare un nuovo fermo nazionale” – hanno spiegato le sigle coinvolte in questa nuova contestazione, la seconda in pochi giorni dopo quella dello scorso lunedì.