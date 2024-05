Trasporto aereo, il 28 maggio sarà sciopero: le compagnie coinvolte, orari e possibili disagi in Sicilia

Come sempre, fortunatamente esistono delle fasce orarie garantite in cui le aziende non si fermeranno

Disagi ostacoli previsti per la giornata di martedì 28 maggio 2024 per i viaggiatori, in particolare per tutti quelli che dovranno viaggiare in aereo. Per quel giorno, infatti, è in programma uno sciopero che coinvolgerà diverse compagnie e anche il personale di alcuni importanti scali aeroportuali d’Italia. Per gli scali della Sicilia, invece, non è previsto alcun disagio.

L’Isola non rientra infatti nel filotto di regioni che potrebbero essere colpite dallo sciopero del trasporto aereo per quanto riguarda gli aeroporti, ma c’è da tenere sotto controllo l’astensione delle compagnie aeree, in particolare Wizzair (molto presente negli scali siciliani).

Trasporto aereo, sciopero martedì 28 maggio

Martedì 28 maggio 2024, una data da segnare in rosso e fonte di preoccupazione per chi viaggerà in aereo in quelle ore. Come noto, infatti, per quella data è previsto uno sciopero aereo che coinvolgerà anche alcuni importanti scali italiani e diverse compagnie.

Nel dettaglio, lo sciopero aereo di martedì 28 maggio 2024 riguarderà il personale di due compagnie: Wizzair e Air Dolomiti. Nel primo caso, il personale di volo dell’azienda si astiene per quattro ore (13.00 alle 17.00). Per la seconda compagnia aerea citata, invece, l’astensione dovrebbe durare per l’intera giornata. Inoltre, come detto, anche alcuni tra i più importanti scali d’Italia subiranno dei disagi. Tra questi, possibili difficoltà a Milano Linate e Malpensa, Venezia, Verona, Lamezia Terme, Crotone e Reggio Calabria, come comunicato dal Ministero.

Le fasce orarie garantite

Come sempre, fortunatamente esistono delle fasce orarie garantite in cui le aziende non si fermeranno. Come riportato, queste saranno dalle ore 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, segmenti in cui gli aerei dovrebbero regolarmente partire. Per tutti gli eventuali dettagli sui voli garantiti, consultare l’apposito sito ufficiale Enac che, nella sezione di pertinenza, ha individuato tutti i voli ritenuti indispensabili.