Trenitalia, sciopero nazionale il 4 e il 5 maggio: orari e durata dello stop ai trasporti

Possibili disagi anche nella giornata di oggi, venerdì 3 maggio

Sciopero nazionale dalla durata di 24 ore per il 4 e 5 maggio. Questo, interesserà il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. L’agitazione è stata indetta dalla sigla sindacale Cat (Coordinamento autorganizzato trasporti) e potrebbe provocare dei forti disagi su tutta la linea ferroviaria.

Come annunciato da Trenitalia con una nota sui propri canali ufficiali, lo stop avrà inizio “dalle ore 21.00 di sabato 4 maggio” per poi chiudersi “alle ore 20.59 di domenica 5 maggio”

Sciopero, possibili disagi anche venerdì 3 maggio

Oltre allo sciopero già annunciato per sabato 4 e domenica 5 maggio, c’è tensione anche per capire cosa accadrà venerdì 3 maggio. Per questa data, infatti, è attesa una protesta da parte del personale incaricato alla manutenzione della rete ferroviaria. Questa, potrebbe dunque creare ulteriori ore di disagio per chi usufruisce dei treni per gli spostamenti.