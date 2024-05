Tra maltempo e caldo, le previsioni meteo in Sicilia per il weekend

L'instabilità domina ma le temperature si avvicinano ai 30 gradi: ecco le previsioni del fine settimana.

Le previsioni meteo del weekend di sabato 25 e domenica 26 maggio 2024 non promettono bene in Sicilia: nonostante le temperature elevate e il caldo tipicamente pre-estivo, l’instabilità porta nuove piogge e un po’ di maltempo.

Ecco cosa accadrà nelle prossime ore.

Previsioni meteo Sicilia, weekend 25 e 26 maggio 2024

Si attendeva un weekend di sole e caldo, visti anche le alte temperature e il bel tempo degli scorsi giorni. Tuttavia, la perturbazione che recentemente ha colpito soprattutto il centro-nord, nelle prime ore di sabato 25 maggio si è spostata verso Sud e ha raggiunto anche le Isole maggiori.

Le temperature alte rimangono, ma sono accompagnate non dal sole ma da qualche temporale primaverile. Per fortuna, non dovrebbero verificarsi eventi atmosferici di forte intensità. Solo piovaschi.

Quando tornerà il bel tempo

La parentesi di maltempo e instabilità durerà ancora un paio di giorni al Sud e nelle Isole maggiori. Pioggia e schiarite e nubi sparse saranno la normalità almeno per il weekend del 25-26 maggio in Sicilia. La situazione sarà in miglioramento già a partire da lunedì e sole e caldo dovrebbero tornare giusto in tempo per passare una festa del 2 giugno all’insegna – salvo imprevisti – del bel tempo.

Le temperature

Nonostante la breve ondata di instabilità e maltempo prevista in Sicilia e al Sud tra il 25 e il 26 maggio, le temperature saranno alte. Le massime, infatti, raggiungeranno i 25 e perfino i 27 gradi: le città più calde saranno Agrigento, Catania, Siracusa e Trapani. Domenica 26 maggio si prevedono perfino picchi di 28 gradi.

Immagine di repertorio