Meteo, trionfa l’instabilità in Sicilia: allerta meteo nella zona sud, ecco le previsioni

Possibili temporali e rovesci in molte zone della Sicilia: l'avviso della Protezione civile.

In Sicilia la Protezione Civile dirama una nuova allerta meteo, gialla e valida solo per l’estremo sud dell’Isola, per la giornata di mercoledì 21 febbraio 2024.

Ecco le previsioni per le prossime ore, che saranno caratterizzate da una forte instabilità dopo le temperature insolitamente calde delle scorse settimane.

Allerta meteo 21 febbraio 2024, previsioni in Sicilia

Secondo l’avviso giornaliero della Protezione civile sul rischio idrogeologico e idrico di mercoledì 21 febbraio 2024, l’allerta gialla riguarderà solo l’estremo sud dell’isola (in particolare le province di Ragusa e Siracusa). Nel resto della Sicilia ci potrebbero essere rovesci e temporali, ma nessuna allerta.

Questa la nota della Protezione civile: “Potrebbero verificarsi fenomeni localizzati e/o diffusi di esondazione lungo i corsi d’acqua a valle delle dighe. Le strutture locali di Protezione civile adotteranno le procedure previste nei propri piani di protezione per il rischio idrogeologico e idraulico”.

Le aree colpite dal maltempo

Il maltempo interesserà nelle prossime ore tutta la Sicilia, in particolare la zona sud orientale. Il 21 febbraio, però, le uniche città in allerta di livello basso saranno Siracusa e Ragusa. Per fortuna, al momento non si registrano particolari criticità o allerte di livello superiore.

Le temperature

Con il ritorno del maltempo, in Sicilia si abbassano le temperature. Tuttavia, nonostante l’instabilità, esse si manterranno leggermente al di sopra delle medie stagionali. La città più calda, secondo le previsioni, sarà Agrigento, seguita da Messina, Palermo e Trapani: in queste città, nelle ore centrali della giornata, si potrebbero sfiorare i 17-18 gradi. Più tipiche di febbraio le temperature di Enna e Caltanissetta, con minime anche di 5 gradi.

I venti

I venti saranno da deboli a moderati.

Immagine di repertorio