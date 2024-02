Maltempo in Sicilia: domani allerta meteo gialla

Allerta meteo gialla in Sicilia. Sono previsti temporali e venti forti in tutta l’isola. La Protezione Civile ha diffuso l’avviso.

Allerta meteo gialla in Sicilia. Sono previsti temporali e venti forti in tutta l’isola. Il dipartimento regionale della Protezione Civile ha diffuso l’avviso valido fino alle 24 di domani, martedì 20 gennaio, per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Le temperature massime saranno in calo e il maltempo avvolgerà l’intera regione. Il peggioramento arriverà proprio nella serata odierna. Si prevedono piogge almeno fino a mercoledì anche se già da giovedì le temperature dovrebbero risalire.