Siracusa, Pd chiede lumi su Piani Protezione civile

Nell’ambito del civico consesso aretuseo, si è parlato anche dell’area di emergenza del petrolchimico. In tutto ci sono state tre interpellanze e 12 interrogazioni, dall’illuminazione pubblica ai bilanci di Cassibile

SIRACUSA – Cassibile, l’illuminazione pubblica, la protezione civile, sono stati alcuni degli argomenti del question time che si è svolto nell’ultima seduta del civico consesso di Siracusa.

All’ordine del giorno vi sono state ben tre interpellanze e dodici interrogazioni. Due di queste ultime sono state a firma del consigliere Paolo Romano relative a Cassibile: la prima relativa al contributo economico dato al bilancio comunale dalle entrate tributarie e dalle tasse locali riscosse a Cassibile Fontane Bianche. E quanto, di converso, è stato destinato dall’Ente alla frazione per opere pubbliche ed investimenti.

L’assessore Pierpaolo Coppa ha risposto, ricordando le difficoltà tecniche legate ad una puntuale risposta in Aula nel merito delle richieste stante le difficoltà di estrapolare singole voci di entrata tributaria, e di uscita per investimenti su uno specifico territorio comunale, che darà una risposta dettagliata presso gli uffici competenti. La seconda interrogazione relativa alla complessiva carenza di illuminazione pubblica a Cassibile e sui disagi che ne derivano in termini di vivibilità e sicurezza.

Problematica accentuata dalla sostituzione delle vecchie lampadine con le nuove a tecnologia led. Il vicesindaco Bandiera ha replicato condividendo le criticità della nuova illuminazione su tutto il territorio comunale ed ha assicurato interventi aggiuntivi di punti luce su tutto il territorio presentando l’elenco delle strade cittadine che saranno interessate ad intervento di potenziamento dei corpi illuminanti.

Tre interrogazioni a firma del gruppo del Pd

Tre interrogazioni a firma del gruppo del Pd sono stati illustrati dalla consigliera Sara Zappulla.

La prima sulle politiche di inclusione a favore di cittadini over 70. In particolare sui servizi erogati, sull’attività di segretariato sociale, di aggregazione sociale, sui centri anziani, sulle Rsa. L’assessore alle Politiche sociali Barbara Ruvioli ha ricordato il ruolo svolto dai centri sociali cittadini e le iniziative ludico ricreative e motorie; l’implementazione di progetti quali quelli di digitalizzazione con la previsione di corsi specifici in materia e la presenza di strumenti informatici nei centri; gli abbonamenti di trasporto per gli over 67.

La seconda interrogazione sui piani di Protezione civile e di Emergenza esterna di Area del petrolchimico, sulle attività di comunicazione e prevenzione per i casi di rischio, la conoscenza di studi sulle vie di fuga, sulle zone a rischio idrogeologico e sulla microzonazione sismica.

Ha risposto l’assessore Vincenzo Pantano spiegando che esiste un piano di Protezione civile, aggiornato nel 2022 ed in corso di ulteriore aggiornamento. La terza interrogazione sul numero delle sale giochi e scommesse in città, sul rispetto della normativa in materia di ubicazione sul territorio, sulle sanzioni elevate e sulla destinazione dei proventi.

Ha replicato il vicesindaco Bandiera che ha evidenziato la possibilità, tramite un Regolamento consiliare da approvare, dell’individuazione di aree dove escluderne la presenza, della disciplina oraria delle attività.

Il consigliere del Pd, Angelo Greco ha chiesto una verifica sullo studio complessivo del rischio dissesto idrogeologico del territorio e se siano state individuate soluzioni per fronteggiare il rischio stesso.

Bandiera e Pantano hanno risposto che esiste un progetto già finanziato per cinque milioni di euro per la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico delle aree di Fanusa, Arenella e Fontane Bianche.