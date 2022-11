Teneva marijuana in cantina: arrestato pusher 22enne

La Polizia ha arrestato un pusher di 22 a Messina dopo averlo beccato in possesso di oltre 600 grammi di marijuana nascosti in una cantina.

La Polizia ha arrestato un ragazzo di 22 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Ad attirare le autorità è stato un forte odore di marijuana che proveniva da una cantina sita in via San Iachiddu, a Messina. Durante le perquisizioni, gli agenti hanno trovato nella stessa cantina più di 600 grammi di cannabis, già impacchettata nel cellophane per essere poi successivamente immessa sul mercato e venduta. La polizia, inoltre, ha recuperato anche un block-notes con diversi appunti verosimilmente relativi all’attività di compravendita della droga.

L’Autorità Giudiziaria, ha deciso di disporre dunque per il giovane l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.