Malviventi in azione nella notte, tentato furto in gioielleria: è emergenza criminalità a Scicli

La denuncia de, presidente sezionale di Confcommercio Scicli, Daniele Russino, dopo l'ennesimo episodio di microcriminalità in città.

Nuovo tentato furto notturno in una gioielleria di corso Mazzini a Scicli, in provincia di Ragusa: a denunciarlo è il presidente sezionale di Confcommercio Scicli, Daniele Russino, che ha espresso – in una nota – la propria solidarietà ai titolari dell’esercizio commerciale.

Sono in corso le indagini su quanto accaduto nelle scorse ore.

Tentato furto in gioielleria di Scicli

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 3 di notte, dei malviventi avrebbero cercato di scardinare la saracinesca e rompere il vetro della porta d’ingresso della gioielleria. Qualcuno si sarebbe accorto del tentato furto e quindi avrebbe lanciato l’allarme, ponendo fine al tentativo dei ladri di ottenere il “bottino”.

In corso le indagini di rito sull’accaduto. Diversi i danni alla struttura dell’attività, nonostante il furto non sia stato portato a termine.

“Emergenza criminalità”

Dopo il tentato furto in gioielleria, Russino ha commentato: “I danni subìti dall’attività e la percezione di quel senso di insicurezza, che ci spinge a chiedere maggiore attenzione alle forze dell’ordine il cui lavoro non si discute perché sappiamo che mettono sempre in campo la massima abnegazione e grande professionalità”

“I danni causati dalla criminalità, come in questo caso, non possono diventare un peso in più da sostenere per gli operatori commerciali che già fanno i conti con diversi problemi per cercare di mantenere dritta la barra della propria attività”.

Immagine di repertorio