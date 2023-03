Tentato omicidio a Palma di Montechiaro, 44enne ferito da colpo di pistola

L'uomo è stato soccorso e trasportato all'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" di Licata dove non sarebbe in pericolo di vita

Tentato omicidio questa mattina a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. Secondo le prime informazioni un 44enne sarebbe stato raggiunto da un colpo di pistola al collo mentre si trovava a bordo della sua auto lungo la strada statale 115.

L’uomo è stato trasferito in ospedale

I colpi di pistola sarebbero stati esplosi da un’altra auto che avrebbe affiancato il veicolo del 44enne prima di far fuoco per poi fuggire ad alta velocità. Poco dopo, lanciato l’allarme, l’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata dove non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini.