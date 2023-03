Omicidio shock in Sicilia, donna uccisa a coltellate dal cognato: chi è la vittima

La prima ricostruzione dell'ennesimo assassinio che sconvolge la comunità siciliana. Orrore nella notte a Giarratana, in provincia di Ragusa.

L’ennesimo brutale omicidio in Sicilia, questa volta a Giarratana (in provincia di Ragusa). La vittima è una donna di 52 anni Rosalba dell’Albani, uccisa a coltellate dal cognato nella notte in via Andrea Costa.

L’indagato e presunto killer è un uomo di 66 anni Mariano Barresi. Sono in corso le indagini per ricostruire l’incredibile tragedia. L’episodio si svolge a poche settimane da un altro terribile assassinio presumibilmente maturato in ambito familiare a Pietraperzia, quello di Margherita Margani: l’indagata in questo caso è la nuora, Laura Di Dio.

Omicidio di Giarratana, Rosalba dell’Albani uccisa: indagato il cognato

Rimane ancora da confermare la dinamica dei fatti, naturalmente al vaglio degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, Barresi avrebbe accoltellato la cognata nella casa della madre di quest’ultima. Pare che la vittima – moglie di un brigadiere dei carabinieri in servizio a Ragusa – si trovasse dell’abitazione dell’anziana per accudirla durante la notte.

Non è ancora chiaro quale possa essere il movente dell’assassinio. Al momento non è escluso che il 66enne possa aver agito in preda a un raptus improvviso e apparentemente immotivato, così come non si esclude la premeditazione. Mario Barresi è già stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di omicidio.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Ragusa.

Immagine di repertorio