Furiosa lite al ristorante giapponese, cameriere accoltellato al collo: si indaga nel Palermitano

Tentato omicidio al ristorante giapponese Gohan di Termini Imerese, in provincia di Palermo: al culmine di una lite, il cuoco avrebbe tentato di uccidere con una coltellata un cameriere.

Il presunto autore del terribile gesto, un 33enne di origine cinese, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Tentato omicidio al ristorante giapponese Gohan di Termini

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, attualmente ancora al vaglio degli inquirenti, il cuoco 33enne avrebbe sferrato una violenta coltellata al collo del cameriere 27enne, di origine marocchina, al culmine di una lite per futili motivi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato immediatamente le ricerche del presunto aggressore, poi arrestato. Il 27enne ferito è stato trasferito in ospedale: fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi e pare che la coltellata non abbia reciso la vena giugulare.

Il cuoco arrestato è stato condotto nel carcere di Termini Imerese in attesa dell’udienza di convalida. Sono ancora in corso le indagini.

L’altro episodio di violenza a Catania

Quello di Termini Imerese non è l’unico tentato omicidio registrato in Sicilia nelle ultime ore. Nella serata di ieri, infatti, nel quartiere catanese di San Cristoforo un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver accoltellato l’ex convivente con l’intento di ucciderla.