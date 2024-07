Incidente fatale in moto, il 25enne Marco Montano perde la vita a Termini Imerese

La vittima viaggiava a bordo della sua moto nei pressi di via Libertà, vicino la rete ferroviaria.

Un giovane di 25 anni è morto nelle scorse ore dopo un tragico incidente stradale in moto avvenuto a Termini Imerese (Palermo). La vittima, Marco Montano, viaggiava a bordo della sua moto nei pressi di via Libertà, vicino la rete ferroviaria, prima di schiantarsi contro una macchina.

Termini Imerese, incidente in moto: vittima Marco Montano

A seguito del tremendo impatto, il 25enne è stato trasportato in ospedale e, nonostante i tentativi effettuati da parte dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Ancora da ricostruire l’intera dinamica dell’incidente, con la polizia municipale e i militari dei carabinieri che sono arrivati sul luogo per chiarire il tutto.

Il cordoglio

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la vittima dell’ennesimo incidente mortale in Sicilia. “Ciao Marcù…

Te ne sei andato anche tu. Un ragazzo d’oro e sempre con il sorriso. Quanti ricordi con te… quando eri sempre lì a chiedere se potevi lasciare il motore davanti alla porta. Sempre che mi chiedevi come andavano le cose, e tu nonostante tutto mi dicevi di andare avanti sempre con il sorriso… Non ti dimenticherò mai… Splendi più che puoi”, scrive Evelyn.

“Andavamo alle medie insieme, siamo stati anche compagni di banco per tanto tempo. Non ci sono parole”, scrive ancora Jenny ricordando la vittima dell’incidente.

Foto da Facebook