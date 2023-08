Termini Imerese, Schifani telefona a sindaco dopo minacce: “Sostegno ad azioni a tutela della legalità”

Le parole del governatore: "Sono certo che Maria Terranova non si farà intimidire da simili atti inqualificabili e inaccettabili"

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha telefonato al sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova, per esprimerle solidarietà e vicinanza per le minacce ricevute durante un controllo nei mercati rionali della città del Palermitano per verificare il rispetto delle regole e del decoro urbano.

Schifani: “Maria Terranova non si farà intimidire da simili atti”

«Ho voluto personalmente testimoniare al sindaco Terranova il sostegno mio e dell’intera giunta regionale di governo – dice Schifani – all’azione di affermazione dei valori di legalità e di rispetto delle regole che stanno alla base del vivere civile, incoraggiandola ad andare avanti. Sono certo che Maria Terranova non si farà intimidire da simili atti inqualificabili e inaccettabili».