Termovalorizzatori, Cuffaro: “Nessun Governo in continuità con mio, strade un immondezzaio”

L'ex presidente della Regione Siciliana torna sul tema dei termovalorizzatori e attacca: "I siciliani pagano gli impianti altrui".

“Purtroppo i Governi dopo di me non sono stati in continuità con il mio. Se lo fossero stati, oggi avremmo i termovalorizzatori come li hanno le altre Regioni e con le stesse agevolazioni del CIP 6”.

Lo ha dichiarato l’ex presidente della Regione Siciliana e attuale commissario regionale della Democrazia cristiana, Totò Cuffaro, replicando alle dichiarazioni dei deputati del Movimento 5 Stelle.

Le critiche del M5S sui termovalorizzatori

Nelle scorse ore, infatti, i pentastellati erano intervenuti all’Ars sul tema della gestione dei rifiuti in Sicilia, criticando l’attuale Governo regionale intenzionato a realizzare i termovalorizzatori sul territorio isolano.

I deputati grillini, inoltre, avevano criticato già in passato la posizione del vecchio Governo Musumeci, favorevole alla creazione degli impianti.

Cuffaro: “Non c’è continuità nemmeno per fondi europei”

“Invece non li abbiamo, le nostre strade sono un immondezzaio a cielo aperto e per di più i siciliani, nelle loro bollette, pagano il CIP 6 e quindi i termovalorizzatori degli altri”, aggiunge.

“Alla faccia dell’economia circolare di cui parlano i M5S. E la continuità non c’è stata neanche per l’utilizzo dei fondi europei, i quali sono stati tutti impiegati dal mio Governo”, conclude Cuffaro