Terra Amara, le anticipazioni delle puntate dal 10 al 16 luglio

Terra Amara, le anticipazioni della seguitissima serie in onda su Canale 5. Ecco cosa accadrà nelle prossime puntate.

Terra Amara non va in vacanza. Almeno fino alla fine di luglio. È quanto i telespettatori hanno appurato ritrovandosi le nuove puntate in onda regolarmente su Canale 5, a dispetto di quanto era stato annunciato.

C’è tempesta e tensione nella serie turca. Le gioie dell’amore hanno lasciato spazio a liti, rivelazioni inaspettate e ritorni che non danno fiducia. Le puntate che andranno in onda da lunedì 10 a domenica 16 luglio 2023 non sono da meno. Ecco, pertanto, cosa accadrà nelle prossime puntate.

Terra Amara, le anticipazioni della settimana

Anticipazioni della puntata di lunedì 10 luglio 2023 di Terra Amara

Per Fekeli non è vero che Mujgan ha attentato alla vita di Zuleyha e cerca di convincere Yilmaz di ciò. Intanto, Cetin racconta ai due che Hunkar ha impedito a Demir di andare nella villa per proteggere Zuleyha e i suoi figli. Demir si sfoga con Sevda di quanto sta accadendo. Nonostante tutto, Zuleyha ha deciso di perdonare Hunkar. Cetin avverte Fekeli di aver visto un’auto sospetta guidata da uno sconosciuto. Fekeli si avvicina all’auto e scopre che si tratta di suo nipote Fikret.

Anticipazioni della puntata di martedì 11 luglio 2023 di Terra Amara

Al matrimonio di Sabahattin, Demir si fa accompagnare da Sevda. Sermin vede tutto e va subito a riferilo a Hunkar che si precipita alla cerimonia. Al matrimonio Demir dichiara che Sevda è stata l’amante del padre e che per lui è come una seconda madre. Hunkar lo sente, resta scioccata e disconosce il figlio. A ciò si aggiunge che Sermin lancia della vernice rossa a Julide. Tornati a casa, Sevda cerca di convincere Demir a far pace con Hunkar che, ancora molto arrabbiata, fa fuori tutti gli abiti del figlio.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 12 luglio 2023 di Terra Amara

Fekeli parla con Fikret, figlio di suo fratello Musa. Lo invita a stabilirsi da lui e, dopo alcune reticenze, il ragazzo accetta, ma Cetin e Behice sono contrariate sul nipote. Yilmaz si confronta con Fekeli. Non vuole l’adozione legale, ma il suo vero obiettivo è riuscire a tornare insieme a Zuleyha.

Anticipazioni della puntata di giovedì 13 luglio 2023 di Terra Amara

Cetin e Behice hanno il sospetto che Fikret si sia rifatto vivo solo per motivi economici legati all’eredità di Fekeli. Avvertono l’uomo a stare in guardia e a fidarsi piano piano. Fekeli, invece, è entusiasta e crede al nipote. Intanto, Yilmaz ha escogitato un piano per scappare in Germania con Zuleyha.

Anticipazioni della puntata di venerdì 14 luglio 2023 di Terra Amara

Con la morte di Hatip, Rasit ha perso il lavoro. Hunkar lo assume. Demir compra a Sevda la casa messa in vendita da Naciye dopo la scomparsa di Hatip. Per Hunkar questo gesto è fonte di dolore.

Anticipazioni della puntata di domenica 16 luglio 2023 di Terra Amara

Hunkar decide di vendere la propria quota di partecipazione dell’Adnan Yaman Holding a Yilmaz. Demir viene a saperlo, discute con Yilmaz e poi va da Fekeli per chiedere spiegazioni. Fekeli è ignaro di quanto sta accadendo e si oppone. Nel frattempo, Gulten fa una scoperta. Behice prova a convincere le signore di Cukurova della pericolosità e instabilità di Zuleyha e suggerisce alla donna di rivelare a tutti che è stata Mujgan a spararle. Zuleyha si rifiuta.

Dove e come guardare Terra Amara

Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10 e la domenica alle 15:00. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette gli episodi della serie sia in diretta streaming sia on demand.