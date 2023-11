Ancora un lutto nella politica: è morto Pietro Rizzuto, ex consigliere comunale di Terrasini

Tra i tanti messaggi di cordoglio per Rizzuto c'è quello del sindaco Giosuè Maniaci, che scrive: "Il suo sorriso non verrà dimenticato".

Nuovo lutto nella politica siciliana, in particolare a Terrasini (PA), dove si piange la scomparsa dell’ex consigliere comunale Pietro Paolo Rizzuto.

Aveva 77 anni. Negli scorsi giorni altri tre lutti nel mondo della politica locale: quello per l’ex deputata del Partito Comunista Italiano Angela Bottari, di Messina, nota soprattutto per l’impegno a favore delle donne; quello per la scomparsa dell’ex sindaco di Erice (TP) Ignazio Sanges di Forza Italia e, infine, quello per la morte dell’ex consigliere di Catania Nino Strano.

Morto Pietro Rizzuto, ex consigliere di Terrasini

Rizzuto lo conoscevano in molti, a Terrasini ma anche nei paesini limitrofi del Palermitano. Non era solo un ex consigliere comunale e un appassionato di politica locale: lavorava anche come geometra ed era un socio dell’Auser (Associazione per l’invecchiamento attivo) locale.

Il cordoglio

Numerosi i messaggi sui social per ricordare l’esponente politico di Terrasini. Tra i tanti c’è quello del sindaco Giosuè Maniaci, che scrive su Facebook: “Vogliamo stringerci attorno al dolore della famiglia famiglia Rizzuto, della moglie, la Prof.ssa Cannata e dei figli Giorgio e Rosi per la perdita del caro amico Pietro Paolo. Geometra conosciuto da tutti in paese per i suoi modi gentili e garbati, nato a Partinico ma da sempre innamorato del nostro paese tanto da candidarsi e ricoprire negli anni ’80 la carica di consigliere comunale nel partito repubblicano. Frequentatore da sempre della piazza che animava insieme agli amici giornalmente e socio dell’Auser che frequentava con spirito costruttivo e solidale.

Ciao Geometra Rizzuto! Il suo sorriso non verrà dimenticato! Giosuè”.

