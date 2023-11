Lutto nella politica siciliana, morto l’ex sindaco Ignazio Sanges: “Un uomo perbene”

Figura di spicco della politica trapanese, era tra gli esponenti di "Forza Italia" più fedeli a Silvio Berlusconi.

Nuovo lutto nel mondo della politica: è morto Ignazio Sanges, ex sindaco di Erice e figura di spicco di “Forza Italia” nel Trapanese.

Aveva 78 anni.

Morto Ignazio Sanges, ex sindaco di Erice

Da anni Sanges lottava contro una brutta malattia, nel 2017 aveva fatto la sua ultima apparizione pubblica sostenendo i candidati sindaco Antonio D’Alì e Luigi Nacci rispettivamente a Trapani ed Erice.

Era stato sindaco di Erice (TP) dopo la vittoria nelle elezioni comunali del 2001, all’età di 55 anni, con la lista Centrodestra (Liste Civiche). Prima aveva già ricoperto il ruolo di vicesindaco. Sognava di unire Trapani ed Erice sotto un’unica amministrazione: la “Grande città”, la chiamava spesso. Viene ritenuto uno degli esponenti della politica trapanese più vicini a Silvio Berlusconi. Oltre alla politica, Sanges amava lo sport: negli anni Ottanta è stato presidente della Velo Trapani, società di pallacanestro femminile.

Il cordoglio di amici e colleghi

Sono tanti i messaggi di cordoglio per l’ex sindaco di Erice. Uno di questi è del deputato regionale Dario Safina, che scrive: “Un uomo perbene. Questo è il ricordo che conserverò per sempre di Ignazio Sanges, morto stanotte all’età di 76 anni. Nonostante la visione politica fosse diversa, tra di noi non è mancata la stima e il rispetto necessari quando ci si spende con entusiasmo e passione per il bene della collettività.

Ciao Ignazio, riposa in pace”.

L’ex vicesindaco di Erice Luigi Nacci scrive: “È venuto a mancare stanotte il mio carissimo amico Ignazio Sanges, già Sindaco di Erice. Onorato di essere stato suo vicesindaco. R.I.P.”.

Foto da Facebook