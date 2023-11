Morta l’ex deputata Angela Bottari, una vita per la politica e le donne

La politica, ex deputata del PCI, si è spenta a Messina all'età di 78 anni.

Nuovo lutto nella politica siciliana: è morta a Messina Angela Bottari, ex deputata nel Partito Comunista Italiano e grande femminista.

Aveva 78 anni. Pochi giorni fa un lutto aveva colpito il gruppo di “Forza Italia” trapanese: è morto, infatti, l’ex sindaco di Erice Ignazio Sanges, “fedelissimo” di Silvio Berlusconi.

Morta Angela Bottari, chi era

Diversi i ruoli coperti da Bottari nel corso della sua carriera politica: dal 1976 e al 1987 è stata deputata del PCI e si occupò della proposta di legge contro la violenza sessuale; nel 1971 fu responsabile della sezione femminile della Federazione comunista di Messina; infine, è stata consigliera comunicale e parlamentare per tre volte.

Il cordoglio

Tanti i messaggi di cordoglio. Tra questi, c’è quello del segretario regionale del PD, Anthony Barbagallo. Su Facebook, il rappresentante Dem scrive: Addio ad Angela Bottari. Memorabile la sua battaglia per abrogare il delitto d’onore e le nozze riparatrici! Ci ha lasciato, nella notte, Angela Bottari. Una donna impareggiabile che fino all’ultimo si è distinta per la coerenza e la forza battagliera che hanno guidato la sua vita, non solo quella politica”.

“In tutti noi resta impressa la sua battaglia condotta da relatrice per l’abrogazione del delitto d’onore e le nozze riparatrici. Ricordo il contributo fondamentale e l’attivismo di Angela per i diritti delle donne e le battaglie sostenute, in prima linea con il Partito Democratico siciliano, per sostenere l’approvazione della legge sulla doppia preferenza di genere anche in Sicilia, unica regione ancora sprovvista di tale accorgimento. La ricordo sempre fiera e onestamente ferma nel sostenere sempre e comunque i propri convincimenti, un esempio del modo di intendere e fare la politica che col passare del tempo si è un po’ perso. Mancherà a tutti, mancherà a me, Angela. Una delle ultime dirigenti donna che hanno caratterizzato la storia della sinistra siciliana. Impegnata, appassionata, forte nei valori e nell’attaccamento al Partito viveva la militanza e l’essere dirigente come parte essenziale della vita vissuta sempre con grande passione”.

Foto da Facebook