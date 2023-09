Terrore in una scuola, studente 14enne accoltella tre professori e un compagno

La violenta aggressione è avvenuta quando stavano per iniziare le lezioni nell'istituto che è stato evacuato

Uno studente di 14 anni ha accoltellato tre professori e un suo compagno all’interno di una scuola a Jerez de la Frontera, nel sud della Spagna. Lo rende noto la polizia locale, spiegando che nessuna delle persone colpite è in pericolo di vita. L’aggressione è avvenuta verso le 8 e 25, proprio quando stavano per iniziare le lezioni nell’istituto Elena García Armada, che ora è stato evacuato. L’aggressore è stato fermato e portato in Questura per essere interrogato, spiegano i media locali.

Ferita all’occhio un’insegnante

Il portavoce della Polizia Nazionale di Jerez, Adrian Bezares, ha riferito che un’insegnante è stata portata in ospedale perché ferita all’occhio, ma non perderà la vista in quanto non è stato colpito il bulbo oculare. Un altro insegnante di Chimica e fisica è stato ferito alla testa.