Al via il test di Medicina 2024: orari, sedi, posti disponibili e quando arrivano i risultati

Con 20.867 posti in palio, il test inizierà alle ore 13.00 di martedì 28 maggio in tutta Italia e sarà composto da una prova dalla durata di 100 minuti

Quella di oggi, martedì 28 maggio, è una data molto attesa per oltre 71.000 persone, pronte a svolgere la prima sessione dei test di Medicina e Odontoiatria 2024. A partire dalle ore 13.00 (orario valido in tutta Italia) tutti i candidati si giocheranno dunque l’accesso per uno dei 20.867 posti disponibili. Oltre quella di fine maggio, è prevista anche una nuova sessione martedì 30 luglio. I candidati interessati, potranno partecipare a entrambi i test.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Test di Medicina e Odontoiatria 2024: come funziona

Sono ore importanti per oltre 71.000 persone, pronte alla prima sessione dei test di Medicina e Odontoiatria del 2024. Con 20.867 posti in palio, il test inizierà alle ore 13.00 di martedì 28 maggio in tutta Italia e sarà composto da una prova dalla durata di 100 minuti. In questa prova, il candidato dovrà rispondere a 60 quesiti che presenteranno 5 opzioni di risposta. Queste domande, vengono estratte da un’apposita banca dati pubblica composta dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Quando arriveranno i risultati

Per quanto riguarda gli esiti dei test di Medicina e Odontoiatria 2024, i risultati dei test della prima sessione nella data del 28 maggio saranno pubblicati il 6 giugno. L’8 agosto, invece, saranno comunicato i risultati relativi alla seconda sessione di test, quella del 30 luglio. Una volta essere risultato idoneo e aver superato dunque il test, il candidato potrà scegliere la sede di iscrizione dal 29 luglio fino al 2 settembre, con orario in scadenza alle ore 15.00. Il tutto, attraverso la piattaforma Universitaly, piattaforma in cui il 10 settembre 2024 sarà poi pubblicata la graduatoria nazionale.