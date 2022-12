Tetto al contante, un danno per i poveri? La Rosa: “Bufala”

Il tetto al contante è un fattore di rischio per i poveri? La risposta di Alfio La Rosa, presidente di Federconsumatori Sicilia.

L’idea che un tetto al contante possa essere un danno a svantaggio dei poveri è una “bufala”. Questa almeno è l’opinione di Alfio La Rosa, presidente di Federconsumatori Sicilia.

Ecco l’intervento sull’argomento durante un’intervista – a corredo di un’inchiesta sul contante a cura di Vittorio Sangiorgi e Patrizia Penna – rilasciata al QdS.

Tetto al contante, un danno per i poveri? La risposta di Federconsumatori Sicilia

La questione del tetto al contante, discussa anche all’interno della Commissione europea e non solo dalle autorità nazionali italiane, ha fatto discutere molto nelle ultime settimane. Tra coloro che si esprimono contrari a questa misura, ritenuta potenzialmente efficace contro l’evasione fiscale e il riciclaggio di denaro, si è diffusa l’idea che un tetto basso possa arrecare danno alla parte più povera della popolazione.

Per Alfio La Rosa di Federconsumatori Sicilia, però, si tratta di una vera e propria fake news. “Il fatto che un basso o bassissimo tetto al contante sia una discriminazione nei confronti di chi è più povero è una grande bugia. Da anni sono finiti i tempi in cui pagare con carta era sinonimo di ricchezza, qualcosa riservato ai più abbienti: oggi ci sono decine di carte di debito a costo zero o quasi, tecnologicamente all’avanguardia”.

A tal proposito, il presidente Federconsumatori Sicilia aggiunge anche che: “Non vediamo nessuna giustificazione alla bufala che il tetto al contante sia un regalo ai ricchi e un danno per i poveri. Anzi, a essere onesti vediamo proprio il contrario”.

Uno strumento di lotta all’evasione, “L’Italia non può aspettare”

Come conferma un report di Bankitalia, il tetto al contante può essere uno strumento di lotta all’evasione e al riciclaggio di denaro.

Per Alfio La Rosa, “una politica comune europea (sul tema) sarebbe il massimo). Tuttavia, in assenza di questo intervento sovranazionale, per il presidente di Federconsumatori Sicilia l’Italia deve agire e anche in fretta: “L’evasione in Italia è tale che non possiamo certo aspettare una decisione dall’alto“.

