Tetto prezzo del gas, Meloni: “Vittoria italiana, lo ha chiesto Draghi”

La presidente del Consiglio ha commentato l'accordo raggiunto oggi in Europa sul tetto al prezzo del gas, rivendicando il ruolo dell'Italia.

Per la premier Giorgia Meloni l’accordo che è stato raggiunto oggi tra i Paesi membri dell’Unione Europea sul tetto al prezzo del gas “è una grande vittoria italiana, una vittoria costruita con pazienza per la quale voglio ringraziare anche il Governo precedente che l’aveva istruita”.

“È una battaglia sulla quale l’Italia è andata avanti con determinazione e questo ha portato alla fine, nonostante grandi resistenze, a portare tutta l’Europa su una proposta che eravamo stati tra i primi, se non i primi, a fare”, ha aggiunto Meloni.

“Enorme segnale per famiglie e imprese”

La presidente del Consiglio ha voluto sottolineare, inoltre, che l’intesa odierna rappresenta “un enorme segnale per le famiglie e le imprese e dimostra che quando si mettono determinazione e caparbietà i risultati possono arrivare”.

“Sono molto soddisfatta. Ringrazio il ministro Pichetto, il ministro Fitto, il ministro Cingolani che ci aveva lavorato prima. Ora si tratta di monitorare una effettiva applicazione del tetto in tempi rapidi”, ha concluso Giorgia Meloni.

Tetto al prezzo del gas, cosa prevede l’accordo

L’accordo è stato raggiunto sul prezzo di 180 euro al megawattora ed entrerà in vigore il 15 febbraio 2023. Il tetto scatterà solo nel momento in cui il prezzo del gas sul mercato europeo sforerà di 35 euro rispetto alla media di mercati internazionali per almeno tre giorni.