The Kolors a Sanremo con “Un ragazzo una ragazza”: vita privata, carriera e social

Ecco tutto ciò che c’è di sapere sui The Kolors: età, carriera e vita privata. Per conoscere tutti i dettagli su Sanremo 2024, invece, rimandiamo a un articolo con tutti gli aggiornamenti e le classifiche.

Chi sono i The Kolors: età e vita privata

I The Kolors sono una band formatasi a Napoli nel 2009, composta da Antonio Stash Fiordispino, Alex Fiordispino e Dario Iaculli. Quest’ultimo è entrato a far parte del gruppo solo nel 2022 a seguito dell’abbandono di Daniele Mona.

Dove e quando sono nati

Antonio Fiordispino, meglio conosciuto come Stash, è il frontman dei The Kolors. Nato a Caserta il 7 luglio 1989, è il cugino di un altro componente della band, Alex Fiordispino appunto, nato a Caserta solo pochi mesi dopo, il 30 dicembre 1989. Infine, Dario Iaculli è originario di Bari.

Gli amori

Dei tre componenti della band The Kolors, Alex e Dario sono i più riservati: dai loro social a stento trapelano le relazioni intraprese, il primo con una contenent creator di nome Stella e il secondo con una ragazza di nome Berenice.

Il più esposto è sicuramente Stash, di cui si conosce qualcosa in più: dopo la lunga relazione con la giornalista di moda Carmen Fiorentino durata ben 10 anni, si lega alla giornalista Giulia Belmonte, da cui ha avuto due bambine, Grace nel 2020 e Imagine nel 2022.

La carriera dei The Kolors

L’esordio e l’inizio della carriera

Nel 2015 i The Kolors partecipano alla quattordicesima edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, portando a casa una vittoria strepitosa, con il successo del singolo Everytime.

Quante volte hanno partecipato i The Kolors a Sanremo

I The Kolors hanno partecipato a Sanremo due volte: la prima nel 2018 con il brano “Frida (mai, mai, mai)” e la seconda volta nell’edizione corrente con “Un ragazzo una ragazza”.

The Kolors a Sanremo 2024 con “Un ragazzo una ragazza”: testo e significato

Serve un’idea

Continentale

Vorrei parlarti e mi vergogno come un cane

Tu aspetti il treno

Io al cellulare

Non trovo l’asso da giocare

Ma ormai, ai, ai

Lo sai che quando pensi di star bene poi ci rimani sotto

E lo sai, l’amore non si può cantare in una strofa da otto

È uguale, però sento la pelle bruciare, eh

Tanto con te rischio male, eh

Ma se mi guardi così

Se mi guardi così

(Sempre la stessa storia)

Un ragazzo

Incontra una ragazza

La notte poi non passa

La notte se ne va

Un ragazzo

Incontra una ragazza

Le labbra sulle labbra

Poi che succederà

E comprerei per te la luna se c’avessi money

Solo per cantarti ancora un po’

Un ragazzo

Incontra una ragazza

La notte poi non passa

Vedrai non finirà

Serve un’idea

Più del pane

Vorrei parlarti ma ho paura di ghiacciare

Siamo un incrocio

Fondamentale

E avrei bisogno di una chiave

Ma ormai, ai, ai

Lo sai che sei un proiettile nel cuore però avevo il giubbotto

E lo sai, cercarti è un po’ come aspettare ad un semaforo rotto

È uguale però sento la pelle bruciare, eh

Tanto con te rischio male, eh

Ma se mi guardi così

Se mi guardi così

(Sempre la stessa storia)

Un ragazzo

Incontra una ragazza

La notte poi non passa

La notte se ne va

Il brano “Un ragazzo una ragazza”, cantato dai The Kolors a Sanremo 2024 che racconta la prima scintilla di un amore. “Un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa”.

The Kolors sui social: Facebook, Instagram, Tiktok

Facebook – @thekolorsofficial

Tiktok – @thekolors_stash

Instagram – @thekolors_stash; @alex_thekolors; @dario_thekolors