Tutti pazzi per “The White Lotus”, la miniserie ambientata in Sicilia che sbanca ai Golden Globes

Da uno dei promontori più belli della Sicilia, sulle note di Mina, Fabrizio De André e Raffaella Carrà, ecco il segreto del successo della seconda stagione tra un pò di commedia e un po’ di noir

L’hotel di lusso a Taormina, immerso in un promontorio mozzafiato. Una gita nella pittoresca città di Noto e un salto nella incantevole Cefalù. È difficile non iniziare a pensare a dove altro potrebbe portarci “The White Lotus” nelle stagioni future quando White ha fatto così bene con le sue prime due location. Stiamo parlando della serie tv americana con la sua seconda stagione ambientata in Sicilia, che ha sbancato ieri sera, ai Godlen Globes.

Dove vedere la serie tv “The White Lotus”

E’ possibile guarda la serie premiata, ambientata in Sicilia, Su Sky Atlantic.

La serie tv è nata nel 2021 come miniserie di sei episodi, sviluppata dal veterano Mike White, e ha avuto un grande successo oltreoceano che l’ha portata a conquistarsi ben dieci premi Emmy e a diventare uno show antologico, con ogni annata ambientata in una sede diversa dell’eponimo, lussuoso resort.

La seconda stagione ambientata in Sicilia, ecco dove

L’ambientazione per la stagione due cambia: il set dello show che racconta le vicende dello staff e degli ospiti di un resort si sposta, infatti, dalle Hawaii in Sicilia, a Taormina.

Le scene, inoltre, sono state girate, oltre a Taormina, anche a Noto e Cefalù.

Taormina

La struttura alberghiera siciliana che fa da location alla seconda stagione della serie firmata HBO, in onda su Sky. Si tratta del Four Seasons Hotel & Resort a 5 stelle San Domenico Palace di Taormina, scelto per succedere all’analoga struttura di Maui, nelle Hawaii, della prima stagione.

Un rappresentante dell’hotel ha dichiarato a TMZ che hanno registrato un “enorme aumento” nel traffico web proveniente dagli Usa, con un più 70% tra ricerche e visite del sito.

Attrici italiane nel cast internazionale, ecco chi sono

Nel cast compaiono anche tre attrici italiane. Si tratta di due giovanissime: Beatrice Grannò e Simona Tabasco, conosciute soprattutto grazie alla serie Rai ‘DOC – nelle tue mani’, e di una Sabrina Impacciatore che può già vantare una carriera sfavillante nella fiction e nel cinema d’autore made in Italy.

Trama, cast, tutti i personaggi della serie “The White Lotus”

Questi sono i personaggi principali che compariranno in The White Lotus 2.

Dominic Di Grasso (Michael Imperioli), un uomo in viaggio col padre Bert e il figlio Albie;

Bert Di Grasso (F. Murray Abraham), anziano padre di Dominic;

Albie Di Grasso (Adam DiMarco), figlio di Dominic appena uscito dal college.

Tanya McQuoid (Jennifer Coolidge), dopo le disavventure della prima stagione, torna al White Lotus, stavolta in Sicilia, accompagnata dalla sua assistente Portia;

Portia (Haley Lu Richardson), giovane donna che lavora per Tanya e la accompagna nel suo soggiorno italiano;

Cameron Babcock (Theo James), marito di Daphne, in viaggio in Sicilia insieme a una coppia di amici

Daphne Babcock (Meghann Fahy), moglie di Cameron.

Harper Spiller (Aubrey Plaza), in vacanza col marito Ethan e la coppia di amici Cameron e Daphne

Ethan Spiller (Will Sharpe), marito di Harper.

Quentin (Tom Hollander), emigrato britannico in viaggio con i suoi amici e suo nipote.

Valentina (Sabrina Impacciatore), direttrice del resort White Lotus.

Mia (Beatrice Grannò), amica di Lucia con la passione per il canto.

Lucia (Simona Tabasco), escort che cerca di intrufolarsi nell’hotel in cerca di clienti.

Jack (Leo Woodall), ospite del White Lotus.

Greg (Jon Gries), ospite già visto nella prima stagione, legato sentimentalmente a Tanya McQuoid.

Dove sarà ambientata “The White Lotus 3”

È già stata annunciata la terza stagione, ma, nonostante il titolo dell’ultimo episodio andato in onda sia “Arrivederci”, pare non sarà girata ancora in Italia.

Lo stesso creatore della serie, Mike White, avrebbe infatti anticipato che i futuri episodi potrebbero essere ambientati in Asia.