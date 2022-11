Doc – Nelle tue mani, sceneggiatura da pelle d’oca: ecco di cosa parlerà la terza stagione

Argentero ha esordito: “Ho avuto la fortuna di sentire raccontata dagli sceneggiatori la terza stagione di DOC che gireremo in primavera

Sin dal finale della seconda stagione di “Doc – Nelle tue mani”, i fan della serie reclamavano, anzi pretendevano, una terza stagione. Negli anni, i molti telespettatori di Rai Uno si sono appassionati alle vicende del dottor Andrea Fanti e del team del suo reparto, fino a empatizzare con le sue vicende personali e lavorative. Il merito è anche del cast di attori che è stato scelto e soprattutto perché a vestire i panni del Dottor Fanti è Luca Argentero, uno degli attori più apprezzati e più affascinanti in Italia.

Doc – Nelle tue mani, la terza stagione ci sarà

Le belle notizie non sono tardate ad arrivare. A distanza di qualche settimana dalla messa in onda dell’ultima puntata di “Doc – Nelle tue mani”, il pubblico ha avuto la conferma che la terza stagione ci sarà. In questi giorni, le dichiarazioni di Luca Argentero hanno dato la certezza della sua realizzazione e si è scoperto qualcosa in più. L’attore è stato ospite con la moglie Cristina Marino a Che tempo che fa. Dopo aver parlato con ironia di loro come coppia e di Celebrity Hunted che li vede tra i protagonisti, Fazio si è concentrato proprio su “Doc – Nelle tue mani”.

Doc – Nelle tue mani, la sceneggiatura è pronta

Argentero ha raccontato che si sente molto cucito addosso il personaggio del Dottor Fanti, ma che evita sempre di esprimersi quando gli chiedono consulti medici perché non è il suo lavoro. Sulla realizzazione della terza stagione, Argentero ha esordito: “Ho avuto la fortuna di sentire raccontata dagli sceneggiatori la terza stagione di DOC che gireremo in primavera, mi è venuta la pelle d’oca, spero che verrà anche a voi nel vederla”. Le parole dell’attore sono la prova che non solo la terza stagione si farà, ma che la sceneggiatura è già pronta e che c’è già una data in cui inizieranno a girare ossia in primavera.

A questo punto, si confermano le indiscrezioni sulla messa in onda della serie. Se verrà girata nella primavera del 2023, la serie andrà in onda nel 2024 sempre su Rai Uno. In precedenti interviste, infatti, Luca Argentero ha spiegato: “l’ideazione e la scrittura della serie sono lunghissime”.

Di cosa parlerà la terza stagione di “Doc – Nelle tue mani”

Viola Rispoli e Francesco Arlanch, sceneggiatori della serie, hanno dichiarato: “Nella terza stagione faremo in modo che ognuno di loro abbia un’altra opportunità. È anche il senso che diamo alle malattie che raccontiamo, come possibilità di una nuova vita per i personaggi che le affrontano e le superano”.

Se la seconda stagione era concentrata sulla narrazione della pandemia con tutti i suoi effetti e conseguenze, adesso per il Dottor Fanti e il suo team sarà il tempo della rinascita. Almeno si spera.

C’è chi già parla di terza e ultima stagione di “Doc – Nelle tue mani”, aggrappandosi alle affermazioni di Argentero di qualche tempo fa. L’attore, infatti, ha spiegato che ha sempre immaginato la serie con un ultimo e conclusivo terzo capitolo.

È ancora molto presto, però, per affrontare questo aspetto. C’è ancora una terza stagione da costruire, da fare e da vedere certi che non deluderà. Neppure per la terza volta.

Sandy Sciuto