“The White Lotus” mostra le bellezze siciliane, inglesi e americani sognano vacanza sull’Isola

Tra le ultime serie tv più seguite in America con la seconda stagione ambientata e girata in Sicilia in diverse location di grande impatto

Tra le ultime serie tv più seguite in America c’è The White Lotus con la seconda stagione ambientata e girata in Sicilia in diverse location di grande impatto (in Italia su Sky Atlantic e Now Tv). La serie racconta le dinamiche lavorative e confidenziali dei lavoratori e degli ospiti di un prestigioso hotel durante una settimana di vacanze. Una vetrina internazionale per l’isola con questa fiction tv Usa che è stata premiata agli Emmy Awards 2022 (gli oscar della Televisione) come miglior prodotto della stagione, con 10 premi su 20 candidature tra miglior regia, miglior sceneggiatura e diversi altri riconoscimenti.

Effetto positivo sul turismo, fioccano le prenotazioni

L’effetto “White Lotus” si ripercuote positivamente sul turismo siciliano. Fioccano, infatti, le prenotazioni in arrivo da inglesi e americani (ma non solo), incantati dalle bellezze che la nostra Isola mette in vetrina anche nelle serie tv di tutto il mondo. La prima stagione è stata ambientata e girata in una struttura delle Hawaii, mentre per la seconda la casa produttrice ha deciso di scegliere la grande isola del Mediterraneo. The White Lotus 2 infatti è stata ambientata nell’Hotel San Domenico Palace di Taormina gestito dalla catena internazionale Four Seasons.

Da Noto e Cefalù all’Etna

Taormina è la località più vista, per gli alberghi di lusso e per il Teatro Greco. Tra gli splendidi panorami che scorrono sugli schemi ci sono anche la città di Noto, il borgo di Cefalù e riprese nella residenza storica palermitana appartenente alla famiglia Tasca d’Almerita, Villa Tasca. A conquistare i fan della serie tv anche l’Etna, il vulcano siciliano che ospita, sui suoi diversi versanti, alcune delle aziende viticole più famose del panorama enologico italiano. Tra queste c’è Sciaranuova del brand Planeta dove i protagonisti di The White House hanno girato diverse scene del quinto episodio “That’s Amore”: qui gli attori e le attrici del cast infatti hanno girato per vigne e assaggiato i vini della tenuta.