Alice Manfrini, addio alla TikToker che raccontava la sua lotta contro il tumore

Alice Manfrini, morta la Tiktoker che raccontava la sua battaglia contro il tumore: aveva 24 anni.

Alice raccontava con ironia, coraggio e leggerezza le sue giornate. “No rain, no flowers” aveva scritto sul suo profilo, “senza pioggia, non possono nascere i fiori”.

Chi era Alice Manfrini, la sua lotta contro il tumore raccontata sui social

Alice aveva scoperto nel 2021 di avere un Sarcoma di Ewing al ginocchio. Il 10 novembre la notizia della sua morte ha iniziato a circolare online: decine i post condivisi da amici e followers per ricordarla, frasi e fotografie. Lei da parte sua non ha mai perso la speranza, fino all’ultimo video pubblicato il 1 novembre sul suo profilo TikTok. “No rain, no flowers” scriveva sulla bio del suo profilo: “senza pioggia non ci sono fiori”.

Alice Manfrini, la diagnosi in ritardo a causa del Covid

Alice aveva cominciato ad avere problemi al ginocchio nel 2020 durante il lockdown. Dolori che duravano per un periodo, poi sparivano per alcune settimane. «Tutti mi dicevano di non preoccuparmi» aveva raccontato in un’intervista a Today.

Un primo esame a Raggi X non rileva nulla, si procede con una Tac per contrasto, ma Alice ha il Covid e deve aspettare di negativizzarsi. Passa un mese, ma le liste d’attesa sono piene: «Per recuperare il lavoro perso durante la pandemia”.

Finalmente l’esame arriva a febbraio 2021. È tardi: Alice inizia subito la chemioterapia. Poco dopo festeggia il traguardo della laurea in economia. In tutto fa sei cicli di chemioterapia e affronta sei operazioni.

Oggi, arriva la notizia della sua morte.