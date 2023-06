Rischiato un massacro

Chissà cosa avranno pensato gli automobilisti di via Anagnina, all’altezza di Grottaferrata a Roma, quando si sono visti venire contro il bestione. Un tir, per ragioni ancora da chiarire, ha percorso quel tratto di strada in controsenso scatenando il panico.

Feriti gravi

Sei le vetture travolte, con l’ecatombe evitata per puro miracolo: il bilancio parla di sei feriti di cui 2 in modo grave. Sul posto i vigili del fuoco e il 118.