Tirocini Commissione Europea, compensi di 1370 euro: come candidarsi

Si cercano nuove figure amministrative e traduttori: tutte le informazioni necessarie per iniziare a lavorare in Commissione Europea

La Commissione Europea offre l’opportunità di tirocini retribuiti nell’ambito del programma Blue Book. Tutti i tirocinanti verranno retribuiti con un compenso economico che va oltre i 1370 euro al mese. Si cercano nuove figure amministrative e traduttori. Gli stage si svolgono in Belgio, Lussemburgo e in altre località dove sono presenti agenzie della Commissione Europea. Chiunque vorrà candidarsi potrà farlo fino al 30 agosto 2024. Tramite il progetto Blue Book, la Commissione Europea apre 2 volte all’anno le selezioni per circa 1000 tirocini da svolgere in ambito amministrazione e traduzione presso la Direzione generale della Traduzione (DGT).

Le mansioni da svolgere

Tutti i tirocinanti dovranno svolgere le seguenti mansioni:

organizzare riunioni, gruppi di lavoro e audizioni pubbliche;

ricercare informazioni e occuparsi della redazione di documenti, rapporti e consulenze;

rispondere alle richieste dei cittadini;

offrire il proprio supporto alla gestione dei progetti;

effettuare traduzioni, revisioni o ricerche terminologiche.

Tirocini Commissione Europea: i destinatari

Il programma di tirocini Blue Book della Commissione Europea è accessibile a candidati di ogni età che soddisfino i seguenti requisiti:

laurea , almeno di primo livello (3 anni), o titolo equivalente;

, almeno di primo livello (3 anni), o titolo equivalente; assenza di esperienze lavorative pregresse di durata superiore a 6 settimane in qualsiasi istituzione, organo o agenzia dell’UE, del Parlamento europeo (MEP) o presso la Corte di giustizia dell’UE (EUCJ).

Tirocini Commissione Europea: requisiti linguistici

Per candidarsi ai tirocini commissione europea sarà necessario conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’EU. La padronanza linguistica richiesta varia a seconda della posizione di tirocinio cui ci si intende candidare. Nello specifico, sono infatti richieste:

ottima conoscenza (livello C1/C2 del QCER) di due lingue comunitarie, di cui almeno una tra inglese, francese o tedesco, per svolgere tirocini in ambito amministrazione ;

; capacità di tradurre nella propria lingua madre (o lingua principale di destinazione) testi in almeno due lingue tra inglese, francese o tedesco, e/o in altra lingua comunitaria conosciuta almeno a livello B2 del QCER, per gli stage in traduzione.

La domanda

Gli interessati ai tirocini Blue Book possono candidarsi inviando apposita domanda esclusivamente tramite il portale della commissione europea dedicato ai tirocini. Sarà inoltre necessario allegare i seguenti documenti:

copia di carta d’identità o passaporto in corso validità;

copie dei titoli universitari conseguiti prima della scadenza di presentazione delle domande;

copie di attestazioni inerenti le abilità linguistiche possedute, le esperienze lavorative e le pubblicazioni dichiarate;

attestazioni riguardanti precedenti esperienze lavorative.

I candidati possono presentare domanda per un massimo di 3 posizioni di stage tra quelle disponibili. I tirocini hanno una durata di 5 mesi e prevedono un orario lavorativo di 40 ore a settimana (8 ore al giorno). Per maggiori informazioni consultare il bando della Commissione Europea.

