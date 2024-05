Traffico di cocaina da Catania a Marsala: 4 condannati e 7 a processo

I provvedimenti dopo l'operazione "Fox" del 2023: quattro persone sono state condannate per traffico di cocaina

E’ arrivata la condanna nel processo in rito abbreviato dal gup di Marsala per quattro degli undici imputati coinvolti nell’operazione antidroga dei carabinieri “Fox” (blitz del 9 maggio 2023), che ha fatto luce su un traffico di cocaina da Catania verso Capo Boeo. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, ogni mese a Marsala sarebbero arrivati circa due chili di cocaina che avrebbero “inondato la città favorendo lucrosissime entrate illecite per i trafficanti”.

Le condanne

Quattro anni e mezzo di carcere, più 24 mila euro di multa, è stata la pena inflitta dal gup al pregiudicato Vincenzo Fabio Licari, di Marsala, mentre a due anni, più 10 mila euro di multa, è stato condannato Agatino Lorenzo Abate, di Catania. Gli altri due condannati sono Riccardo Giacalone (1 anno e 8 mesi, e 4 mila euro di multa) e Carlo Frazzitta (un anno e mezzo e 9 mila euro di multa), entrambi di Marsala. Per Licari e Abate, il procuratore Fernando Asaro aveva chiesto la condanna a 10 anni di carcere, mentre quattro anni erano stati invocati per Giacalone e 2 anni e 8 mesi per Frazzitta.

Chi sono i rinviati a giudizio

Altri sette imputati sono stati rinviati a giudizio davanti al Tribunale di Marsala (monocratico). Sono Pietro Marino, Gaspare Maurizio Giannone, Vincenzo Andrea Giannone, Giuseppe La Mantia, Francesco Vinci, Alberto Giacalone e Loris Carmelo Abate. Tranne quest’ultimo, che è di Catania, sono tutti di Marsala: il processo loro avverso inizierà il prossimo 26 giugno. Durante l’operazione, furono indagate 14 persone, sei delle quali arrestate. In carcere furono rinchiusi Vincenzo Fabio Licari, Pietro Marino e Agatino Lorenzo Abate.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI