Marsala, compravano la droga con il reddito di cittadinanza: sequestrato un tabacchi e arrestati 3 soggetti

L'indagine ha preso avvio all’indomani dell’operazione Virgilio che smantellò la storica piazza di spaccio di Sappusi.

Tre uomini e una donna sono stati sottoposti a misure cautelari dai carabinieri di Marsala per spaccio di sostanze stupefacenti, indebito utilizzo di carte del reddito di cittadinanza, riciclaggio di denaro e trasferimento fraudolento di valori ed estorsione. Avrebbero comprato droga avvalendosi del reddito di cittadinanza.

La custodia cautelare in carcere è stata disposta per Alessia Angileri, di 33 anni, per il compagno Andrea Nizza, di 36, per Alessio Cristopher Pantaleo, anche lui di 36 anni, tutti abitanti nel quartiere popolare di Sappusi e già in carcere nell’ambito dell’operazione Virgilio (11 arresti per spaccio di droga il 17 febbraio 2023).

Il sequestro del tabacchi

Nell’operazione di oggi, ordinata dal gip, su richiesta della Procura, è stato disposto anche il sequestro preventivo di una rivendita di tabacchi nel quartiere popolare di Amabilina, ritenuta dagli inquirenti un vero e proprio bancomat dei pusher. Sequestrati anche mezzi e denaro per circa 50mila euro. A carico del titolare della tabaccheria, L. M. di 32 anni, è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla pg con contestuale interdittiva del divieto di esercitare l’attività di impresa.

Angileri e Pantaleo sono indagati per estorsione: avrebbero costretto a lasciare l’abitazione, minacciando di incendiarla, gli assegnatari di un alloggio popolare di Sappusi, prima d’impossessati della casa (di proprietà dello Iacp), occupandola abusivamente. L’indagine ha preso avvio all’indomani dell’operazione Virgilio – anche quella eseguita dai carabinieri di Marsala – che smantellò la storica piazza di spaccio di Sappusi. In tutto, lo scorso anno, gli indagati furono 14.

La droga comprata con il reddito di cittadinanza

Grazie al ritrovamento di appunti contabili relativi all’attività di spaccio sono scattate ulteriori indagini che avrebbero consentito ai carabinieri di ricostruire il metodo usato da alcuni indagati per ottenere il pagamento della droga smerciata (cocaina, crack ed eroina). I consumatori, spesso in difficoltà economiche, avrebbero acquistato stupefacente a credito, lasciando le loro carte del reddito di cittadinanza (con relativo pin) nelle mani dei pusher, i quali, grazie alla complicità della rivendita di tabacchi di Amabilina, avrebbero prelevato mensilmente il contante, lasciando il 10% dell’importo prelevato al titolare della tabaccheria.