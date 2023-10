Tragedia a Caltanissetta: anziana trovata morta in casa

Un'anziana di 84 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione in via Butera a Gela, in provincia di Caltanissetta

Dramma in un’abitazione di via Butera a Gela, in provincia di Caltanissetta.

Una donna quarantottenne è stata trovata morta, pare stroncata da un infarto fulminante.

Per lei i soccorsi si sono, purtroppo, rivelati vani.

Una tragedia per i familiari: sembra che alcuni anni fa, anche un fratello della donna sia deceduto nello stesso modo.

Per l’anziana non c’è stato nulla da fare

L’allarme è stato lanciato per cercare di salvarla ma le sue condizioni non l’hanno permesso.

Sul posto momenti di grande concitazione quando sono arrivate le forze dell’ordine per tutti gli accertamenti del caso.