Incidente mortale nel Ragusano, la vittima ha origini albanesi. Una bambina in condizioni serie

Arrivano maggiori dettagli sul terribile incidente stradale avvenuto a Santa Croce Camerina, sulla Sp 85. Nulla da fare per la vittima.

È una 67enne di origini albanesi la donna vittima del tremendo incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 19 ottobre, lungo la Strada provinciale 85 che collega Santa Croce Camerina a Scoglitti, in provincia di Ragusa.

Le altre persone ferite

Il sinistro ha coinvolto due mezzi, una Fiat 500 e una Toyota Yaris L. La donna deceduta nel sinistro era passeggera della seconda auto e per lei non ci sarebbe stato nulla da fare. La conducente del mezzo è stata trasportata dai sanitari del 118 all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa.

Ferite altre due persone che si trovavano a bordo della Fiat 500, si tratta di una donna e di una bambina di 10 anni. Anche queste sarebbero state portate nel nosocomio ragusano.

La piccola, secondo quanto si apprende, sarebbe arrivata in ospedale in condizioni serie ma non si troverebbe comunque in pericolo di vita. Sul posto dell’incidente si sono presentati anche i vigili del fuoco. Ancora da comprendere l’esatta dinamica del sinistro.

