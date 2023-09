Tragedia in aeroporto, operaio rimane schiacciato da camion sulla pista

Shock all'aeroporto di Bologna, dove un operaio di 52 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato sotto un camion.

Ennesima morte sul lavoro nel nostro Paese, stavolta all’aeroporto Marconi di Bologna. Secondo quanto riportato dai colleghi de “Il resto del Carlino”, un operaio che si stava occupando del rifacimento dell’asfalto di uno dei raccordi della pista d’atterraggio dell’aerostazione sarebbe rimasto schiacciato da un camion della sua stessa ditta.

La ricostruzione dell’incidente

I lavori rientravano in una serie di interventi di manutenzione in programma all’aeroporto bolognese. L’uomo, un italiano di 52 anni, era dipendente di un’azienda della provincia di Modena.

A quanto pare, alla guida del mezzo ci sarebbe stato un collega della stessa ditta. Sul luogo della tragedia di sono presentati gli agenti della Polaria e i sanitari del 118, ma per la vittima non ci sarebbe stato nulla da fare. L’area è stata posta sotto sequestro.

Attraverso una nota, l’Aeroporto di Bologna ha espresso “profondo dolore per il tragico episodio e la propria vicinanza ai familiari e ai colleghi della vittima”. La società “fornirà la più ampia collaborazione alle autorità per fare luce sull’accaduto”, si legge in una nota.