Malore fatale al mare, tragedia all’Arenella: morta 70enne

Tragedia all’Arenella, nella zona sud di Siracusa, dove una donna è morta per un malore mentre stava per fare il bagno al mare.

La vittima è una 70enne italiana, le cui generalità al momento non sono state divulgate.

Tragedia all’Arenella, donna morta per malore al mare

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna sarebbe stata colta da un improvviso malore mentre stava per andare a fare il bagno. Alcuni bagnanti avrebbero tentato di prestare le prime cure in attesa dell’intervento dei soccorsi.

Purtroppo, nonostante l’intervento dell’elisoccorso, la donna è deceduta. Sul posto sono accorsi anche gli agenti della sezione Volanti di Siracusa per svolgere gli accertamenti di rito sulla tragedia, anche se appare quasi certo che si tratti di una morte naturale.

La tragedia che ha sconvolto Ballarò

Un altro malore è all’origine di una tragedia che pochi giorni fa ha sconvolto Albergheria e Ballarò a Palermo. Colto da un terribile infarto improvviso, è morto per strada il 61enne Pino, conosciuto da tutti ad Albergheria e Ballarò come “Totò“. L’uomo era un lavoratore molto conosciuto in città per la sua attività di rivendita dell’usato. Anche per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Immagine di repertorio