Tragedia a Caltanissetta: morta in ospedale anche la nipote della maestra Maria Carmela Di Bennardo

E' morta a Caltanissetta la giovane Carla Interlandi, nipote della maestra di Acate coinvolta nel terribile incidente sulla SS 117 bis

Non ce l’ha fatta neanche la giovane Carla Interlandi, ragazza di soli 23 anni che era rimasta coinvolta due settimane nel terribile incidente sulla SS 117 bis in cui aveva perso la vita la zia della giovane, l’insegnante di Acate Maria Carmela di Bennardo.

La 23enne è morta questa sera nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dopo 14 giorni di agonia.

Il giorno dell’incidente era stata sottoposta a un delicato intervento di neurochirurgia per tentare di ridurre la grave emorragia cerebrale: sin dal ricovero, i medici hanno fatto di tutto per tenerla in vita, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.